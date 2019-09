Fontanelle, nel 2020 verrà realizzata la rotatoria al confine con Sambuceto

Nel 2020 verrà realizzata l'attesa rotatoria fra Fontanelle e Sambuceto. Ieri 24 settembre il sindaco di San Giovanni Teatino Marinucci e l'assessore comunale di Pescara Albore Mascia hanno compiuto un sopralluogo congiunto per verificare la fattibilità del progetto che migliorerà la viabilità in quel punto di confine fra i due comuni, all'incrocio di via Vicenza/via Verdi, dove via Tirino (Pescara) diventa via Cavour (S.Giovanni Teatino) e dove insistono i due accessi della strada vicinale Acquatorbida e quello a via Caduti per Servizio.

Si tratta di un incrocio molto pericoloso, spiega il sindaco Marinucci, dove spesso avvengono incidenti e dove per i pedoni è sempre un rischio attraversare la strada.

Questa progettazione la vogliamo condividere con il Comune di Pescara al fine di trovare soluzioni organiche ed efficaci

per la mobilità e la sicurezza in ambedue i territori. Nei prossimi giorni farò una variazione al piano triennale per inserire l'opera già nell'annualità 2019

Mascia ha evidenziato come la collaborazione fra le due amministrazione sia fondamentale e proficua, dando un valore aggiunto:

L'ipotesi è di una rotatoria che agevoli il traffico, le immissioni, che diventi l'elemento di congiunzione tra la viabilità di Sambuceto e quella di Pescara. L'opera sarà inserita nel nostro piano triennale delle opere pubbliche, annualità 2020 così come l'intervento sui marciapiedi alla rotatoria 'Auchan' di competenza del Comune di Pescara che sarà funzionale a quello di San Giovanni Teatino ed alla sicurezza dei cittadin