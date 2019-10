Fontanelle, tutto pronto per l'apertura del presidio fissio della polizia municipale

Tutto pronto per l'apertura del posto fisso di polizia municipale a Fontanelle. Come già annunciato qualche settimana fa dall'amministrazione comunale, dopo le pressanti richieste arrivate dai residenti della zona che chiedevano una presenza costante degli agenti della municipale per il problema della microcriminalità soprattutto fra i palazzi di edilizia popolare, domani 15 ottobre il sindaco Masci, assieme all’assessore alla sicurezza urbana Adelchi Sulpizio ed al comandante maggiore Danilo Palestini illustrerà tutti i dettagli della messa in servizio del presidio.

Il posto fisso sarà ubicato in via Caduti per Servizio. L'obiettivo è quello di fornire un controllo costante del territorio per poter supportare concretamente l'attività svolta dalle forze dell'ordine.