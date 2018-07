Fontanelle, al via i lavori per la recinzione della palestra: sarà aperta in autunno

Nuovo importante passo per l'apertura a Fontanelle della nuova palestra. Sono stati consegnati ieri, infatti, i lavori di realizzazione della recinzione esterna. Il cantiere sarà chiuso entro 120 giorni, e l'amministrazione comunale che ieri ha consegnato i lavori spera di poter aprire già in autunno al pubblico la struttura.

Presenti il sindaco Alessandrini e il vicesindaco Blasioli, che ha sottolineato l'importanza di dare una palestra che diventerà un punto di ritrovo sociale per tutto il quartiere di Fontanelle:

L’edificio della palestra è infatti completo, si divide in due piani: il primo per la ginnastica artistica, il secondo per scherma e arti marziali ed è un punto aggregativo importante, perché la socialità del territorio non si ricava solo con l’asfalto o un nuovo parco, ma anche una palestra è capace di portare vita in una zona che è periferica di Pescara, ma che è sotto l’attenzione prioritaria di questa Amministrazione sin dal primo momento.

Avendo portato a termine lavori che riguardano l’edificio, sono importantissimi quelli consegnati oggi e che riguarderanno l’area esterna, con la realizzazione di una recinzione, capace di rendere finalmente fruibile la palestra attesa da oltre un decennio. Importo dei lavori è di 74.000 euro, tempi di lavorazione 120 giorni, ma siamo certi che la ditta saprà renderli più snelli. Con i fondi delle periferie inoltre, oltre alla piazza realizzeremo proprio dietro questa palestra un campetto di calcio aperto alla fruizione della cittadinanza. Insieme, palestra e campetto di calcio, diverranno un centro sportivo importante