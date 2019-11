Fontanelle, abusivi annunciano di voler occupare un alloggio e minacciano la vicina: "Tu non hai visto e sentito niente"

Hanno bussato con forza alla porta della vicina di casa in un palazzo di edilizia popolare a Fontanelle, avvisandola che a breve avrebbero sfondato la porta dell'appartamento di fianco e lo avrebbero occupato abusivamente, minacciandola per evitare che possa raccontare l'accaduto alle forze dell'ordine.

L'episodio è stato raccontato e denunciato dal consigliere regionale del M5S Pettinari, al quale la donna stessa ha telefonato per chiedere aiuto. Pettinari ha evidenziato come episodi del genere non accadrebbero in presenza di un presidio fisso di polizia nel quartiere, per cogliere in flagranza di reato gli abusivi. Il consigliere si è detto arrabbiato ed ha aggiunto:

Sapete cosa succederà? Che lei spaventata quando sentirà un rumore probabilmente non chiamerà la polizia, gli abusivi entreranno e poi per tirarli fuori passeranno anni perché non li avranno colti in flagranza di reato. MA Se li ci fosse stata l'unità mobile di polizia avrebbero sentito rumori, avrebbero potuto vedere persone che entrano nel palazzi con mobili e attrezzature. Avrebbero potuto intervenire subito.

Pettinari chiede la tutela dei cittadini onesti, ricattati ed ostaggio dei delinquenti con una casa sgomberata pochi giorni fa ed ora una nuova occupazione abusiva.