Fondi della Regione per le famiglie, Carrozzine Determinate: "Impossibile fare la domanda se non si ha un computer"

Ancora una volta vince la burocrazia sulle necessità dei cittadini. Il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Ferrante denuncia il problema che sorge per tutte le famiglie che vorrebbero accedere al bando aperto dalla Regione Abruzzo, che prevede un contributo fino a mille euro per i nuclei familiari in difficoltà economica a causa del Coronavirus.

Da questa mattina, sottolinea Ferrante, arrivano segnalazioni di famiglie di persone disabili che, pur avendo i requisiti d'accesso, non dispongono di computer, stampante e scanner per inoltrare la domanda che può essere presentata esclusivamente online.

In un momento storico di emergenza in cui tra l’altro non è consentita la mobilità della circolazione, gli uffici preposti chiusi al pubblico, sarebbe stato necessario abbattere completamente la burocrazia e non rendere impossibile a molti l’accesso ai benefici.

Si era parlato di procedure semplificate, di sburocratizzazione della macchina della pubblica amministrazione, di facilità di accesso del cittadino agli strumenti che governo e regioni stanno mettendo in campo per superare questa straordinaria situazione di crisi dovuta al coronavirus, invece la regione Abruzzo non ha previsto neppure un numero di telefono dedicato a questo servizio, solo una mail a cui dopo molte ore non risponde nessuno.