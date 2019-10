Fondi per gli eventi culturali, la presidente dei Premi Flaiano: “Da sempre la cultura fa economia”

La cultura in Abruzzo da sempre genera economia. Così la presidente dei Premi Flaiano Carla Tiboni interviene in merito al dibattito legato all'approvazione della delibera regionale per lo stanziamento dei fondi per eventi ed attività culturali. La Tiboni evidenzia come tutto il mondo culturale attendeva il bando per i grandi eventi annunciato dalla Regione, nonostante ormai la cultura sia il fanalino di coda per gli investimenti di qualsiasi amministrazione locale a prescindere dall'orientamento politico:

Ciò che non è condivisibile è affermare che la cultura deve tornare a fare economia.

Per chi conosce profondamente le realtà culturali abruzzesi, questo fattore è da sempre riscontrabile, non con manifestazioni occasionali nè festaiole, ma organizzate in modo da costituire un patrimonio ed un giacimento per il lavoro e per il territorio. La cultura fa economia da sempre, con un indotto che è insito nell’attività stessa, crea posti di lavoro per maestranze qualificate ed in continuo sviluppo e,soprattutto, consente alle nuove generazioni di ricercare occupazione con particolare professionalità e in ambiti nuovi.

La Tiboni conclude affermando che è fondamentale avere sempre la giusta considerazione e riconoscimento per il lavoro svolto da decenni, per dare stabilità e certezze a tutte le maestranze e le imprese che vivono di cultura.