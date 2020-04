Fondi 8x1000 alla Fondazione Paolo VI di Pescara per l'emergenza Covid-19. La conferma è arrivata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Soddisfatto monsignor Tommaso Valentinetti, presidente della Fondazione:

“Siamo molto grati alla Cei per questo riconoscimento – commenta – perché certifica ancora una volta che la qualità dell’operato della Fondazione va ben oltre i confini regionali, dove è già apprezzato da migliaia di pazienti e famiglie. Non a caso, già nei mesi scorsi la nostra realtà era stata inserita nel tavolo nazionale di coordinamento della stessa Cei per i problemi legati all’autismo”.

E ancora:

"Questo riconoscimento va a tutta la grande famiglia della Fondazione Paolo VI, che anche in questi giorni di emergenza non ha smesso di far sentire la sua vicinanza umana e professionale alle tante persone che hanno bisogno dei nostri servizi: colgo l’occasione, così, per ringraziare non solo la stessa Cei ma anche i nostri operatori".