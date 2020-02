Nuovo sit-in e flash mob a Pescara per chiedere la liberazione di Patrick Zaki

Nuovo sit-in e flash mod per chiedere la liberazione dello studente egiziano dell'università di Bologna Patrick Zaki, arrestato al suo rientro in patria all'inizio del mese di febbraio. Nei giorni scorsi, infatti, il tribunale aveva rigettato la richiesta di scarcerazione ed ora Zaki resterà in cella almeno fino al 22 febbraio, quando ci sarà una nuova udienza.

Amnesty International chiede la liberazione del giovane e per questo ha organizzato due appuntamenti a L'Aquila e a Pescara, rispettivamente il 20 e 21 febbraio. A Pescara, flash mob in piazza della Rinascita dalle 19.

Giacomo Labricciosa, responsabile di Amnesty International per l’Abruzzo Molise: