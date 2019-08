"La crisi non va in vacanza", flash mob di Fratelli d'Italia davanti a Mercatone Uno

Un flash mob per sensibilizzare i cittadini al tema della crisi per trovare soluzioni che possano fermare la chiusura di fabbriche ed aziende in Italia. Appuntamento alle 17,30 con gli esponenti e coordinatori locali di Chieti e Pescara di Fratelli D'Italia davanti alla sede della Mercatone Uno a Sambuceto.

Il punto vendita, lo ricordiamo, è chiuso ormai da diversi mesi dopo il fallimento della società che gestiva l'intera catena di punti vendita in Italia. Sono più di 30 i dipendenti rimasti senza lavoro. Il flash mob si svolgerà in linea con l'iniziativa nazionale di Fratelli D'Italia che prevede una manifestazione a Roma davanti il Ministero dello Sviluppo Economico e molteplici eventi in tutte le

regioni italiane davanti i siti produttivi simbolo di aziende in crisi.