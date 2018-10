Stop ai nazionalismi: flash - mob davanti al Comune di Pescara per l'Europa

Un flash mob per issare sulla torre comunale di Pescara anche la bandiera dell'Europa. Domani, sabato 13 ottobre, gli attivisti del Movimento Europeo Italia assieme ad altre assocazioni e ad un gruppo di studenti del Liceo Classico di Pescara, si ritroveranno davanti a Palazzo di Città per dire no ai nazionalismi e difendere l'Unione Europea. Parteciperanno all'alza bandiera italiana che verrà issata assieme a quella europea sul pennon della Torre comunale.

Hanno aderito:

Movimento Federalista Europeo sezione di Pescara; Giovani Federalisti Europei di Pescara; Centro d'informazione Europe Direct Chieti; Libertà e Giustizia circolo Pescara-Abruzzo; Associazione Mazziniana Italiana Sezione di Pescara; Associazione Partigiani d’Italia Sezione di Pescara; Gruppo di Studenti Universitari di Pescara; Gruppo di Studenti Liceo Europeo Gabriele d’Annunzio di Pescara

Dalle 17 alle 19 assemblea pubblica di studenti e cittadini nella sala consiliare del Comune di Pescara. Interverranno docenti, studiosi,sono invitati a partecipare ai due momenti della iniziativa.