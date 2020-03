Sulla pagina Facebook del Fla un ciclo di dirette sul dopo coronavirus. Si comincia oggi, lunedì 30 marzo, alle ore 19 con il direttore artistico Luca Sofri e il fondatore del Festival, Giovanni Di Iacovo.



Si proseguirà martedì 31 marzo con Pierluigi Battista e mercoledì 1° aprile con Enrica Tesio. Conduce Vincenzo D’Aquino, direttore del Fla.

“Il tema per Altrove non è tanto quando usciremo dall’emergenza, risposta che lasciamo come di dovere alla scienza e alla politica - si legge in una nota - ma come. Ci sarà un prima e un dopo, questo ormai l’abbiamo capito. Quando tutto sarà passato, cambieranno molte cose. Per adesso, però, c’è soltanto il tempo sospeso e incerto che ci troviamo a vivere. E proprio in questo tempo qui, in queste giornate che navighiamo a vista, abbiamo bisogno più che mai di stare insieme e di farci compagnia”.