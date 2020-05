Nuovo finanziamento di 150mila euro per il ripascimento del litorale sud. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ufficializzando la delibera regionale per le opere di difesa della costa di Porta Nuova, ma anche per la sistemazione della foce del Saline a Montesilvano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.