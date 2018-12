Cuochi d'Italia, finale tra Abruzzo e Campania: Luana Del Gaone non ce l'ha fatta

Con il punteggio di 36-33 la Campania ha battuto l'Abruzzo aggiudicandosi la sesta edizione di "Cuochi d'Italia". La finale è andata in onda questa sera (7 dicembre) su Tv8.

La nostra regione era rappresentata da Luana Del Gaone, che ha proposto due piatti:

Lo sfidante della giovane abruzzese era Alfredo Colle. Chiacchierando con il conduttore Alessandro Borghese, Luana ha detto:

"Servono sempre molta calma, pazienza e ragionevolezza in quello che fai. Voglio rendere l'Abruzzo orgoglioso di me. Sono soddisfatta dei piatti e di come ho cucinato: come andrà andrà, io ho già vinto".