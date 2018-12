Film su Gabriele D'Annunzio: si cercano 200 comparse a 90 euro al giorno

Un film dedicato al "Vate" Gabriele D'Annunzio, dal titolo "Il cattivo poeta", con le selezioni aperte per 200 comparse con retribuzione di 90 euro al giorno. Il 10 ed il 13 dicembre a Fasano, nel bresciano, ci saranno i casting per la pellicola diretta da Gianluca Jodice e prodotta da Acient Film.

Le riprese saranno girate quasi interamente a Gardone Riviera, nel Vittoriale e nelle zone limitrofe. Dunque, a quanto pare non ci saranno riprese a Pescara. Il film è incentrato sulla parte finale della vita del poeta pescarese, Fra i prerequisiti per partecipare alla selezione, un look "sobrio": niente tatuaggi, piercing e pettinature stravaganti.

Altri requisiti minimi per gli uomini altezza fra 1.60 ed 1.85 taglia dalla 46 alla 52, per le donne altezza da 1.60 ad 1.75 taglia da 38 alla 46. L'età vai dai 18 ai 75 anni. Le selezioni si terranno nella sede dell'associazione La Rata al civico 65 di Via Cipani, lunedì 10 e giovedì 13 dicembre, dalle ore 15 alle 19.