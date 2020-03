L’appello della Fidas: “Le scorte di sangue si stanno esaurendo, venite a donare”

Patrizia Accorsi, direttrice del Centro Trasfusionale dell’ospedale civile, al cui interno ha sede la Fidas, ha lanciato un importante appello:

“Le scorte di sangue si stanno rapidamente consumando e di conseguenza bisogna far fronte alle nostre paure e venire a donare. In questa situazione di emergenza voi donatori avete un ruolo di primaria importanza per continuare a garantire il sangue che serve per salvare i pazienti. Per questo vi chiedo di non lasciarvi prendere dal panico e di non indietreggiare. Non annullate le donazioni, il nostro è un posto sicuro, gli ambienti vengono sanificati e gli accessi dedicati e contingentati”.