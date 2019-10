Fidapa, passaggio di consegne e della campana per la sezione di Pescara

Passaggio di consegne e della campana domani 22 ottobre per la Fidapa Bpw Pescara, l'associazione donne arti professioni affari. La presidente uscente Gemma Andreini infatti lascerà la guida della sezione pescarese ad Alessandra Di Pietro, che resterà in carica per le prossime due annualità.

La cerimonia si terrà all'Hotel Cartlon di Pescara, con la presentazione del nuovo direttivo e del nuovo programma. La Di Pietro, sposata con il dottor Luca Romani e laureata in giurisprudenza e in scienze della formazione è la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero e Turistico "De Cecco" di Pescara.

La Fidapa è la più grande federazione mondiale di donne professioniste, che operano in tutti i campi dall'imprenditoria all'arte, e punta alla tutela dei diritti e delle donne nel mercato del lavoro e nella società. Fra gli obiettivi della sezione di Pescara, promuovere proprio la cultura dell'uguaglianza di genere, supportare iniziative per la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il nuovo direttivo è composto da Alessandra Portinari vicepresidente, Maria Luisa Abate segretaria, Lucia Colarossi tesoriera,

Maria Paola Capuani cerimoniera, e dalle consigliere Roberta Degli Eredi, Alessandra Graziani,

Claudia Di Pasquale, Tiziana Di Giampietro e Paola Quattrini. Le Revisori dei Conti sono Maria

Elena Degli Eredi, Gisella Bianco e Tiziana Iozzi.