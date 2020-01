Una fiaccolata silenziosa dei cittadini di Rancitelli dopo l'omicidio Cervoni: "Non ci sono più parole da dire"

Una fiaccolata silenziosa, senza slogan e senza parole, di solidarietà ai residenti del quartiere di Rancitelli, dopo l'omicidio avvenuto nel giorno di Capodanno in via Tavo. Appuntamento lunedì 6 gennaio dalle 18,30 per l'iniziativa organizzata dal comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli".

I cittadini, fa sapere il comitato, ormai sono senza parole e non hanno altro da aggiungere a quanto detto alle istituzioni competenti, per un fatto gravissimo che poteva avvenire in qualsiasi altro luogo della città, ma che ha interessato ancora una volta il quartiere dove ormai regnano degrado ed esclusione sociale: