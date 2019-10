Fiaccolata a Pescara per i due poliziotti uccisi a Trieste

Una fiaccolata a Pescara in memoria dei 2 poliziotti uccisi a Trieste.

A organizzarla le segreteria provinciali dei sindacati Siulp, Siap, Fsp, Silp Cgil e Ugl Polizia.

L'appuntamento con la fiaccolata in memoria dei 2 agenti di polizia di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego è per domani, mercoledì 16 ottobre, alle ore 20 davanti alla Questura di Pescara in via Pesaro.

La cittadinanza è invitata a partecipare.