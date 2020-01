Anche a Pescara la fiaccolata per Giulio Regeni di Amnesty International

Anche a Pescara si svolgerà la fiaccolata per Giulio Regeni.

A organizzare l'evento, a quasi 4 anni dalla sua uccisione in Egitto, è la sezione italiana di Amnesty International, come riferisce l'AdnKronos.

Nel capoluogo adriatico l'appuntamento è per sabato 25 gennaio alle ore 19:15 in piazza Muzii.

Come scrive Amnesty International "si accenderanno migliaia di fiaccole per ricordare Giulio Regeni e per dimostrare solidarietà e vicinanza alla sua famiglia. Dopo 4 anni Giulio "continua a fare cose" e sono ancora tantissime le persone che continuano a lottare affinché si arrivi finalmente alla verità e alla giustizia".