La Fiab invia una diffida al sindaco per i lavori in viale Marconi: "Mancano le piste ciclabili"

Arriva la diffida ufficiale, con segnalazione anche ai ministeri competenti, da parte della Fiab al Comune di Pescara in merito al progetto di riqualificazione e riassetto viario di viale Marconi. L'associazione dei ciclisti pescaresi ed abruzzesi, infatti, ha scritto al sindaco Masci ed all'assessore Albore Mascia sottolineando come, nonostante siano state già inviate diverse osservazioni ufficiali, nel progetto che prevede la realizzazione di una corsia dedicata ai mezzi pubblici, manchino completamente le piste ciclabili. Per questo, richiamano la legge 366/1998 e decreto legislativo 285/1992:

Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza”. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è inserito il seguente:

“2- bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza”.

La Fiab dunque chiede agli amministratori comunali di adeguare il progetto alla normativa richiamate rispettando in questo modo quanto previsto dalla legge e dunque dedicando spazio anche ai tracciati ciclabili.