A San Cetteo mercati aperti e raccolta dei rifiuti porta a porta regolare

Mercati regolarmente aperti domani, mercoledì 10 ottobre, a Pescara in occasione della festa patronale in onore di San Cetteo.

Invece Attiva fa sapere ai cittadini che domani, nonostante il giorno di festa, sarà eseguito come sempre il ritiro dei rifiuti porta a porta.

L'ordinanza del primo cittadino prevede il normale svolgimento in via strordinaria dei mercati rionali e coperti.

Nello specifico questi i mercati aperti e previsti nella giornata di San Cetteo: