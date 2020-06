Celebrata anche in piazza Garibaldi a Pescara la Festa della Repubblica [FOTO]

Celebrata anche in piazza Garibaldi a Pescara la Festa della Repubblica questa mattina, martedì 2 giugno.

Una celebrazione in forma ridotta rispetto al solito per il rispetto delle normative sul Covid-19 (Coronavirus).

Come tradizione è stata deposta una corona di allora al monumento ai Caduti ed è stato suonato l'Inno nazionale di Mameli.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili, militari ed ecclesiastiche: tra gli altri il sindaco Carlo Masci, il prefetto Gerardina Basilicata, il questore Francesco Misiti e l'arcivescovo monsignor Tommaso Valentinetti.