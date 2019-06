Festa della Repubblica a Pescara, ecco i cittadini che hanno ricevuto l'onorificenza [FOTO]

Come tradizione anche a Pescara questa mattina, domenica 2 giugno, si è svolta la cerimonia per celebrare la festa della Repubblica Italiana.

L'appuntamento in piazza Garibaldi era alle ore 10 con il classico alzabandiera alla presenza del prefetto Gerardina Basilicata e delle autorità civili, militari e religiose.

Al termine ha seguito la resa degli onori e la deposizione delle corone innanzi al Monumento dei Caduti, poi, letti i messaggi istituzionali e del Capo dello Stato, la cerimonia si è conclusa con la consegna, da parte del Prefetto Basilicata, della medaglia d'onore, attribuita ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 numero 296, ai familiari di Nicola Ciancetta (deceduto) già residente a Pescara e di Antonio Di Sebastiano (deceduto) già residente a Pescara, nonché le onorificenze "al Merito della Repubblica Italiana", conferite con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2018, ai cittadini residenti nella provincia di Pescara, che si sono particolarmente distinti per elevati meriti civili e culturali.

Questo l'elenco dei cittadini della nostra provincia che sono stati premiati:

Commendatore

Remo Ruffini: fisico, docente universitario in quiescenza, residente a Pescara.

Ufficiale

Antonio Piccaluga: maresciallo maggiore dell'Arma dei carabinieri, residente a Pescara.

Cavaliere