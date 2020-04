75° anniversario della Festa della Liberazione, il programma dell'Anpi Pescara. Come noto, infatti, quest'anno le celebrazioni potranno essere solo virtuali a causa del lockdown da coronavirus che vieta qualsiasi tipo di assembramento derivante da manifestazioni pubbliche in piazza.

PROGRAMMA

24 Aprile

ore 18 in diretta streaming:

Smart Working tra prospettive, disuguaglianze ed emergenze sociali

con Marcello Pedaci (Università di Teramo)

25 Aprile

ore 9:

Scuola Primaria "11 febbraio 1944" di Pescara, omaggio ai partigiani fucilati dai nazifascisti l'11 febbraio 1944

ore 10 in diretta streaming:

Resistenze ieri e oggi coordina Lucio Scenna (docente di Storia e Filosofia)

coordina Lucio Scenna (docente di Storia e Filosofia) Resistenza e Territorio, con Enzo Fimiani (Università di Chieti-Pescara), Irma Dioli (Presidente nazionale - Associazione di Amicizia Italia-Cuba), Augusto De Sanctis (Forum Italiano H2O)

ore 11 in diretta streaming:

25 aprile con... MONI OVADIA



ore 11.30 in diretta streaming:

Resistenze ieri e oggi coordina Lucio Scenna (docente di Storia e Filosofia)

coordina Lucio Scenna (docente di Storia e Filosofia) Resistenza e Diritti, con Manuela Di Nardo (Associazione Jonathan - Abruzzo Pride 2020), Benedetta La Penna (Scrittrice e attivista), Alessandra Genco (Consgliera di Parità - Regione Abruzzo)

ore 15: Flash mob nazionale



ore 16 in diretta streaming:

The Day After. Quale normalità dopo l'emergenza

coordina Lucio Scenna (docente di Storia e Filosofia)

con Enzo Di Salvatore (Università di Teramo), Luca Prosperi (giornalista), Antonio Valerio Tiberio (Presidente ARCI Pescara), Enzo Fimiani (Università di Chieti-Pescara)

Tutte le dirette streaming saranno visibili sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Anpi Pescara. Sarà inoltre garantita la diretta da Radio Città.