Festa della mamma, quattro incredibili regali su ShopToday

La Festa della mamma si avvicina, hai pensato cosa regalarle? Purtroppo nella Fase due molte attività commerciali sono ancora chiuse, ma noi abbiamo la soluzione che fa per te: si chiama ShopToday. Lo shop a portata di click! Seleziona il prodotto ideale per la mamma, arriverà a casa in poco tempo, cosa aspetti? Domenica 10 maggio è vicino, non perderti le nostre offerte!

Dai prodotti di bellezza delle migliori marche per il viso a prezzi scontati come Shiseido, Helena Rubinstein e Lancome, al comodo kit make up composto da rossetto Rouge De Guerlain + fondotinta Givenchy Ft matissime velvet compat da portare sempre con sé in borsa, o il kit crema, siero e maschera viso a base di acido ialuronico e vitamina C + gel corpo tonificante in omaggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oppure, invece delle offerte dedicate alla bellezza, puoi donarle un fotolibro con copertina rigida in formato A4, di 48 pagine a prezzi scontati e spedizione gratuita in tutta Italia. Una raccolta dei vostri momenti più belli insieme a soli 19,99 euro con spedizione gratuita! E non finisce qui, perché acquistando subito l’offerta, potrai usufruire di uno sconto del 57%! Affrettati, ShopToday in un click farà felice la tua mamma!