Festa della Donna, successo per l'iniziativa dell'Avis dedicata alle donatrici

Una cinquantina di donatrici Avis hanno usufruito il 7 ed 8 marzo dei controlli medici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, offerti dalla sezione comunale di Pescara. Le donne sono state sottoposte anche ad ecografie nella sede di Corso Vittorio Emanuele II.

Hanno visitato le donatrici Eugenia Di Primio, medico ecografista dell’Avis Pescara, e Paolo Noccioli del team

di Senologia dell’ospedale di Ortona, con la collaborazione anche di Maria Grazia Cino, medico specializzata in endocrinologia dell’Avis Pescara, e il dottor Francesco Caldaralo senologo di Villa Serena a Città Sant'Angelo.

Il presidente Lattuchella:

”Tante le nostre donatrici che hanno aderito, ma tante altre che ci hanno contattato interessate allo screening per diventare donatrici di sangue periodiche. Dallo scorso anno abbiamo voluto dare un segnale differente della nostra Avis sempre più vicina ai donatori e alla loro salute, attraverso varie iniziative di prevenzione. Ringrazio i dottori Eugenia Di Primio, Paolo Noccioli , Maria Grazia Cino e Francesco Caldaralo che gratuitamente hanno prestato la loro professionalità per una nobile causa, ringrazio anche le strutture dove lavorano per averceli donati. Abbiamo sempre più bisogno di donatori"

L'Avis Pescara è a disposizione per informazioni: