Grande festa a Pescara per i 50 anni dell'associazione nazionale polizia di Stato [FOTO]

Si è svolta questa mattina, sabato 12 ottobre, a Pescara la festa dei 50 anni dall'istituzione dell'associazione nazionale polizia di Stato.

La cerimonia si è svolta nell'hangar dell’XI° reparto volo della polizia di Stato di Pescara.

Nel corso dell’evento, organizzato dal presidente dell’associazione, Roberto Cutracci, Mila Cantagallo ha condotto una conferenza sulla sicurezza e sulla legalità, con la partecipazione del Questore di Pescara, Francesco Misiti, del sindaco Carlo Masci, del dirigente del reparto volo, Ettore Rossi e l’intervento del Prefetto, Luigi Savina, già vice capo vicario della polizia di Stato -Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Le finalità dell'associazione, costituita il 30 settembre del 1968, sono di alto livello morale e hanno anche lo scopo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale in congedo e quello in servizio. L'Anps è custode del Medagliere della Polizia di Stato nella sede centrale che si trova a Roma, in via Statilia 30. Il Medagliere rappresenta il sacrificio e la dedizione al servizio di tanti operatori della Polizia di Stato che hanno immolato la loro vita per garantire il rispetto delle leggi dello Stato e per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini della Nazione. Il loro sacrificio è sempre vivo e presente nell'opera quotidiana di tutti gli appartenenti alla Polizia. Attualmente l'ANPS sul territorio nazionale conta più di 170 sezioni, insieme alle sedi estere di Toronto (Canada) e New York (Usa), ed oltre 32.000 soci.