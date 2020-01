Ferrante attacca l'assessore comunale di Cappelle: "Promesse non mantenute, si dimetta"

Duro attacco del presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Ferrante all'assessore comunale di Cappelle sul Tavo Di Stefano, in merito alla questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche all'ingresso della palestra scolastica. Ferrante, infatti, chiede le dimissioni dell'assessore che avrebbe promesso, durante un incontro del 31 ottobre, la risoluzione del problema riguardante un gradino di 5 centrimetri e di un altro gradino di 15 centimetri, con un costo irrisorio per la sistemazione.

Ferrante ha spiegato la situazione con un post su Facebook:

Questo lavoro, come da sua promessa sarebbe stato fatto eseguire due giorni dopo in attesa di una ristrutturazione complessiva per una scuola davvero fatiscente. I ragazzi su promessa dell’assessore, si aspettavano la rimozione delle barriere già dalla lezione successiva, invece sono passati tre mesi e quelle barriere sono ancora lì! In questo caso l’assessore ha perso un'occasione per tacere, avrebbe fatto meno danno