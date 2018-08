Ferragosto a Pescara, giro di vite della Polizia Municipale sui ciclisti indisciplinati

Polizia Municipale mobilitata per assicurare un Ferragosto tranquillo in città. L’assessore alla Polizia Municipale, Gianni Teodoro, annuncia un grande impegno da parte dei vigili urbani per la giornata odierna:

“L’iniezione di nuove energie arrivata con le assunzioni dei vigili stagionali ci consentirà un maggiore presidio sul territorio anche per il ponte lungo che segna il cuore dell’estate”.

Ferragosto tranquillo: occhio ai ciclisti indisciplinati

Le pattuglie monitoreranno i punti più frequentati della città, con particolare attenzione alle riviere cittadine e ai luoghi della movida, soprattutto in vista degli eventi che accompagneranno questa speciale settimana. E non la passeranno liscia, a detta dell'assessore, i ciclisti indisciplinati: