Al via il fermo pesca fino al 13 settembre anche a Pescara

Niente pesce fresco dell'Adriatico a partire da domani 15 agosto e fino al 13 settembre. Scatta infatti il fermo pesca che di fatto si estende anche al tratto di costa da San Benedetto a Termoli, dopo che già nel tratto fra Trieste ad Ancona e fra Manfredonia e Bari era già partito da qualche giorno.

Per quest'anno, fa sapere Coldiretti Impresapesca, ci sarà anche una novità ovvero l'aggiunta di altri giorni di fermo pesca per i pescherecci dai 7 ai 17 giorni da comunicare ed effettuare entro il 31 dicembre 2019. Il numero di giorni varia in base alla zona.