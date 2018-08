Scatta il fermo biologico, niente pesca in tutto il mare Adriatico per più di un mese

Scatta oggi (lunedì 13 agosto) il fermo biologico. Niente pesca in tutto il mare Adriatico per più di un mese, e per la precisione fino al prossimo 23 settembre, al fine di consentire la riproduzione di alcune specie ittiche.

Il provvedimento riguarda il tratto di costa che va da San Benedetto del Tronto, nelle Marche, fino a Termoli, nel Molise. Ovviamente è coinvolta anche la nostra città.

In questi giorni, dunque, il pesce fresco giungerà sulle nostre tavole da altri mari, in particolare dal Tirreno.

Protestano i pescatori, che da sempre lamentano parecchi disagi sul lavoro a causa di questo stop.