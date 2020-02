Federico Ronca, da Silvi a Stoccolma per promuovere la cultura italiana dell'aperitivo

Da Silvi a Stoccolma per promuovere la cultura italiana dell'aperitivo. È la storia di Federico Ronca, che in Svezia ha creato un'azienda, The Aperitivo Company, la cui mission è quella di collegare le persone e le imprese attraverso il cibo, organizzando eventi con prestigiosi marchi italiani.

Federico, laureato alla Luiss, si è trasferito a Stoccolma tre anni fa per amore: ha infatti scelto di seguire la sua ragazza, alla quale era stato offerto un lavoro proprio nella città svedese.

Ed è stato lì che ha avuto l'illuminazione: creare qualcosa che coniugasse la sostenibilità all'aggregazione sociale, utilizzando il cibo come collante . L'idea sta decisamente funzionando, visto che o gni due settimane viene organizzato un evento in una sede diversa con vari prodotti italiani:

"L'obiettivo è promuovere la cultura italiana dell'aperitivo in Svezia e in altri posti del mondo - ha dichiarato Federico - Organizziamo eventi attivando brand italiani quali Barilla e Martini; inoltre stiamo producendo un nostro prodotto da lanciare nel mercato: un aperitivo naturale".

E per il futuro?