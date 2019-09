A Cugnoli nasce la Fattoria per le persone affette da autismo

Sono partiti i lavori per la realizzazione della Fattoria per le attività occupazionali, a disposizione delle persone con autismo, che sorgerà a breve in contrada San Pietro a Cugnoli.

La casa di accoglienza con oliveto e altri terreni coltivabili sono il frutto di spontanee donazioni delle famiglie Di Domizio e Silvestri che hanno voluto destinare questi beni per la finalità sociale sostenuta dall'associazione "Vittoria", presieduta da Anna Bergami.

«Il progetto si basa sull'integrazione socio-lavorativa per combattere ogni forma di isolamento», dichiara la presidente, «e per consentire un più ampio sviluppo di progetti agricoli e artigianali che consentano a ragazzi speciali di inserirsi a pieno titolo in un percorso educativo. Ogni attività sui campi valorizzano le capacità di ciascuno, aiutandoli ad acquisire autonomia e autostima in un contesto naturalistico affascinante».

Il progetto ha già trovato l'adesione di Renato Cerbo, direttore Uoc (unità operativa complessa) di Neuropsichiatria Infantile-Asl di Pescara, e di Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di salute Mentale all'ospedale di Pescara. Pieno sostegno da parte della Fondazione Pescarabruzzo, intervenuta con un cospicuo contributo che ha consentito l’avvio del primo lotto dei lavori. «Serviranno ulteriori risorse per completare al più presto l’intera ristrutturazione», conclude Bergami, «e auspichiamo che la generosità di tanti aiuti a portare a termine l’intero piano dei lavori».

Per i donatori l’Iban del conto corrente bancario acceso alla Bcc Abruzzese sul quale far arrivare le donazioni detraibili è il seguente: IT84U0843415500000000400118. Causale: Ristrutturazione edificio per autismo.

Per informazioni è attivo il numero 3386362098. L'indirizzo di posta elettronica è il seguente: cittadeiragazzivittoria@virgilio.it

Gallery