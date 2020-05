Gente in fila fuori dai negozi, a bere in bar e stabilimenti e a passeggio sul lungomare: così Pescara riparte

Tanta voglia di ripartire e vivere come ogni anno i fine settimana di sole quando l'estate si appresta a entrare nel vivo.

Ieri pomeriggio, sabato 23 maggio, Pescara è tornata quella solita che tutti conosciamo con tante persone a spasso nelle vie del centro e altrettante su mare e riviera.

Passata la fase del blocco totale che ha costretto tutti a vivere "reclusi" per 2 mesi i pescaresi sono tornati alle vecchie care abitudini godendo della splendida giornata di sole di ieri e del clima decisamente estivo con temperature anche al di sopra dei 25 gradi.

Quasi tutti muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale i pescaresi sono tornati nei negozi a fare acquisti, con file di persone al di fuori di diversi punti vendita, come accaduto tra le ore 17 e le 18 in corso Umberto I. Molti altri hanno scelto la spiaggia per prendere un po' di tintarella e in molti hanno preso un caffè o un aperitivo negli stabilimenti balneari. In tanti anche a passeggio con bici e monopattini. I giovani e i giovanissimo sono tornati a uscire insieme e a divertirsi per il solo fatto di essere nuovamente riuniti.

Questo fine settimana è quello delle prove generali prima dell'apertura delle spiagge fissata per il 29 maggio.