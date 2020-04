Fase 2, il dottor Parruti: "L'isolamento sociale non serve più perché ha funzionato"

Il direttore dell'Uoc di malattie infettive dell'ospedale di Pescara Parruti, è intervenuto durante la rubrica dell'ufficio stampa della Regione "Sos Coronavirus", in merito all'attuale situazione del contagio in Abruzzo e sulla fase 2 della ripartenza dopo il lockdown.

Parruti ha fatto sapere che la situazione in Abruzzo è in fase di miglioramento, sia per quanto riguarda i nuovi contagi che per la pressione ospedaliera, dove prosegue lo svuotamento delle terapie intensive ed un graduale calo dei ricoveri totali. I pazienti che infatti vengono ospedalizzati, sono quasi tutti in una fase iniziale e dunque trattabili in modo efficace con le terapie che vengono somministrate.

Il direttore poi ha evidenziato come l'isolamento domiciliare abbia funzionato, e che non risultano nuovi contagi derivanti proprio dal contatto con persone positive che erano sottoposte a questo regime con sorveglianza da parte della Asl. Sul territorio, in Abruzzo in realtà vi sono già aree a contagio zero, mentre per Pescara e l'area metropolitana bisognerà ancora aspettare qualche giorno o settimana dove si sono concentrati la maggior parte dei contagi anche per l'alta densità di popolazione e di spostamenti in condizioni di normalità.

Parruti infine è intervenuto sulla questione della fase 2 e della ripartenza, sottolineando come non ci dovrebbero essere nuovi focolai o comunque un aumento preoccupante di contagi se tutto sarà fatto con metodo, a partire dai dispositivi di protezione individuale fino al distanziamento sociale ed ai tamponi a tappeto sulle categorie più esposte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.