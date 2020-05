Inizia la fase 2 anche per il canile comunale di via Raiale. Da sabato 23 maggio, infatti, ricominceranno le adozioni e riaprirà al pubblico l’impianto di ricovero degli animali, ma rispettando queste modalità:

Il Servizio Tutela Mondo Animale ha chiesto alla Lega del Cane di valutare la possibilità di anticipare di 60 minuti l’orario di apertura. Stabilita inoltre, nell’ambito del "Piano per il Decoro urbano", la ripresa dell’attività di controllo sul territorio inerente l’obbligo di raccolta delle deiezioni canine e della microchippatura dei cani di proprietà:

"Confidiamo nel rispetto delle regole - così l’assessore alla Tutela del mondo animale Nicoletta Di Nisio - e pensiamo che tutti quelli che amano il proprio animale sicuramente ameranno anche la città di Pescara e quindi rispetteranno le norme vigenti e l'attività delle associazioni incaricate. Il compito delle Guardie Zoofile sarà principalmente quello di osservare, consigliare ed essere di aiuto per tutti quelli che escono per far sgambettare il proprio amico a quattro zampe".