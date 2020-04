I farmacisti dell'Agifar Abruzzo lanciano una raccolta fondi online per acquistare respiratori e monitor per l'ospedale

I farmacisti abruzzesi dell'Agifar, assieme agli ordini professionali provinciali e Federfarma regionali, hanno avviato una raccolta fondi online per acquistare due respiratori per la terapia sub intensiva e un monitor da destinare all'ospedale di Pescara.La raccolta fondi è disponibile sul sito www.gofundme.com ed ha come obiettivo la raccolta di 12 mila euro. Fino ad ora, sono già stati donati 5034 euro.

La campagna ha il nome #Doniamounrespiro e prevede una donazione minima di 10 euro aperta a tutti, non solo ai farmacisti ed ai professionisti del settore farmaceutico. È stata scelta la struttura ospedaliera di Pescara in quanto rappresenta il presidio principale in Abruzzo per l'emergenza Coronavirus in atto.