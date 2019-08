La Family Life di Pescara realizza la "Casa di Angelo" ad Acquasanta Terme - VIDEO

Una casa di accoglienza per giovani locali e campeggiatori, intitolata alla memoria del piccolo Angelo Petracci, il bimbo di soli tre anni scomparso tragicamente nel 2016. "La casa di Angelo" getta le basi per le sue fondamenta grazie agli eventi solidali organizzati dall'associazione "Family Life" di Pescara, ideatrice del progetto. La terza edizione di "Angelo, fiori e colori" che si è tenuta ad Arola, nelle Marche, è stata molto sentita e partecipata dalla popolazione. Le volontarie pescaresi, capitanate dalla Presidente Giovanna Medoro e da Diana Chirvas, hanno sfornato pizze, allestito un mercatino e raccolto fondi al termine di una giornata ricca di giochi, spettacoli e animazione per i bambini.

Presente anche il vescovo di Ascoli, Mons. Giovanni D'Ercole, e i genitori dello sfortunato bimbo. Per realizzare la struttura in legno completa di posti letto, cucina e servizi igienici occorrono diecimila euro. Verrà gestita dal Comune di Acquasanta Terme ed utilizzata come luogo di aggregazione per gli scouts, i gruppi sportivi ed i campeggiatori. Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera a Papa Francesco per renderlo informato sul progetto. In passato il Santo Padre ha risposto alle sollecitazioni della onlus "Family Life" e si spera lo faccia anche stavolta. Tanti anche i personaggi del mondo calcistico, artistico ed imprenditoriale che si sta tentando di coinvolgere attivamente.