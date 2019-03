Famiglia costretta a vivere in auto: le ultime novità

Ancora buone notizie per la famiglia pescarese costretta a vivere in auto da quasi due anni. Marco Forconi, che per primo si era interessato del caso mesi fa, ha fatto sapere che sono stati raccolti 1.800 euro, mentre un cittadino ha pagato altre quattro notti in hotel per tutta la famiglia.

Inoltre, un'emittente televisiva nazionale si sta occupando del caso e sono state attivate le procedure per il possesso della residenza. Questa settimana si terrà una conferenza stampa sulla vicenda.