L'appello dell'Avis Comunale Pescara: «Attenzione alle fake news sulla donazione del sangue che girano online»

Chi di noi non ha mai ricevuto tramite Facebook o Whatsapp un messaggio che indicava un'improvvisa necessità di sangue conseguente a problemi di salute di qualche persona o a qualche emergenza sanitaria e con appelli ingannevoli e struggenti invitano a donare sangue? Forse nessuno.

Il problema, come fa sapere l'Avis Comunale Pescara, di cui è presidente Vincenzo Lattuchella, è che il primo messaggio di questo tipo venne inviato, senza pensare troppo a ciò che sarebbe potuto accadere in seguito, da una donna che realmente aveva bisogno, in quel momento di sangue.

Ma quel messaggio originario ha poi generato una serie di catene di Sant'Antonio che periodicamente si ripete, ma purtroppo sono quasi sempre notizie false, delle fake news.

Per questa ragione, l'associazione italiana volontari del sangue di Pescara, lancia un appello affinché non si dia peso a questi messaggi.

«Questi messaggi spesso invitano a donare sangue in favore di bambini leucemici o altri pazienti», dice Lattuchella, «invitiamo sempre a diffidare e a prendere comunque contatto con la nostra sede Avis o il centro trasfusionale dell'ospedale per verificare le reali necessità e programmare insieme a loro la vostra eventuale donazione. Molto spesso questi messaggi che girano sono autentiche bufale o si riferiscono a casi di diversi anni fa già risolti. Ricordiamo che, la chiamata del donatore è affidata dalla legge 219/05 alle associazioni di volontariato del sangue e, non si svolge mediante catene di Sant'Antonio ma contattando direttamente il donatore (per telefono, mail, sms o altre modalità interne all'associazione)».

Per qualsiasi informazione si può telefonare al numero 085 4221129 ci si può inoltre recare nella sede in corso Vittorio Emanuele II, 10, nei seguenti giorni e orari: