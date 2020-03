ATTENZIONE! Su Facebook e Whatsapp immagine fake de IlPescara su un articolo riguardante il consigliere Scurti

ATTENZIONE! Da qualche ora sta girando sulle chat di Whatsapp e sui social network un'immagine fake riguardante un titolo ed un testo falso per un nostro articolo sul consigliere Scurti e la questione della mozione per gli alberi dei bambini mai nati.

L'immagine è stata creata ad arte da ignoti e non ha nulla a che fare con il nostro giornale. Si tratta chiaramente di un becero modo per attaccare il consigliere Scurti utilizzando parole e frasi che non ci appartengono e la prova del fotomontaggio è anche il box presente a destra con gli articoli più letti della giornata, dove appaiono titoli di notizie da noi mai pubblicati.

Un fake vero e proprio rispetto al quale il gruppo Citynews, editore de IlPescara, si tutelerà presentando denuncia alla polizia postale.