Mondiali di ballo in Colombia, i fratelli Cerrone conquistano 5 coppe e 3 podi

Grandi risultati per Fabrizio e Claudia. Inoltre i due ballerini pescaresi sono finalisti nelle categorie Salsa on2 e on1, Salsa Latin Siblings e Assolo. La loro gioia su Facebook: "È un grande traguardo per noi e per tutto il nostro Paese!"