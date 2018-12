Ex scuola media Muzii, firmato l'accordo per la riqualificazione

L'ex scuola media Muzii diventerà parte integrante del conservatorio di Pescara. Firmata e presentata questa mattina la convenzione per la riqualificazione della struttura di via Saffi, in pieno centro. Grazie infatti all'accordo fra l'amministrazione comunale e l'agenzia del demanio, lo stabile è tornato di proprietà del Comune che ha firmato l'accordo con il conservatorio e l'università per il progetto di recupero.

Alla presentazione erano presenti il sindaco Marco Alessandrini, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, l’assessore Paola Marchegiani che aveva seguito il progetto, Enzo Fimiani Presidente del Conservatorio, il direttore dell’istituzione Alfonso Patriarca, Mariarosaria Sirano direttore amministrativo, Massimo Magri quale referente progetto e la professoressa Cristina Forlani referente per l’Università che ha realizzato il progetto di riqualificazione.

Soddisfatto il sindaco Alessandrini:

“La firma di oggi nasce per migliorare la struttura del conservatorio che ha bisogno di spazi maggiori e riqualificati e l’occasione per un sodalizio virtuoso è offerta da un bando interministeriale per accedere a finanziamenti che il Comune ha ritenuto utile riversare sul recupero di una struttura che sembra fatta apposta per essere appendice virtuosa del Conservatorio. L’ex scuola Muzii oggi luogo di degrado, tornerà all’uso della cittadinanza attraverso un’istituzione così prestigiosa. Riqualifichiamo e consentiamo non solo una crescita del Conservatorio, ma decoro ai luoghi in un posto bellissimo per la città. C’è l’idea di fare un corridoio di accesso verso la strada parco, ma anche spazio culturale, volano importante per l’economia della conoscenza su cui abbiamo da sempre puntato”

L'assessore e vicesindaco Blasioli è entrato nei dettagli tecnici e burocratici spiegando che ieri è stato approvato dalla giunta il progetto per la riqualificazione: