Ex discarica di Santa Teresa di Spoltore: arrivano i fondi per la bonifica

Sono disponibili i fondi, pari a 725 mila euro, per bonificare l'ex discarica di Santa Teresa di Spoltore. Lo ha annunciato il sindaco Di Lorito, ricordando come il sito sia stato abbandonato da tempo e dove sono stati abbandonati abusivamente rifiuti negli anni '70 ed '80. Un sito che va bonificato, per risolvere il problema dei potenziali rischi per la salute dei cittadini. Di Lorito ha ringraziato per il risultato ottenuto il consigliere delegato all'ambiente Valentina Conti e il consigliere di minoranza Marina Febo.

"L'area dell'ex discarica è infatti un sito privato, e l'intervento del Comune sostituisce quello che avrebbero dovuto fare i proprietari, che sono rimasti inerti senza rispondere alle numerose sollecitazioni. I fondi stanziati fanno parte di un finanziamento regionale relativo a discariche registrate dall’anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale"