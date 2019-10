Eusebio Di Francesco a cena in un ristorante di Pescara [FOTO]

Eusebio Di Francesco a cena in un ristorante di Pescara. L'ex tecnico biancazzurro, da poco esonerato dalla Sampdoria, è stato avvistato ieri sera nel locale di Carlo Ferraioli, dove si è intrattenuto per gustare il pesce dell'Adriatico.

Di Francesco, che in passato ha allenato anche Lanciano, Lecce, Sassuolo e Roma (conquistando la semifinale di Champions League con i giallorossi), è tornato in città per riposarsi dopo lo stop forzato che gli è stato imposto con l'avvicendamento, sulla panchina doriana, in favore di Claudio Ranieri.

Il ristoratore Ferraioli, pubblicando sui social la foto che lo ritrae insieme allo sportivo abruzzese, ha semplicemente commentato: "Grande Mister!".