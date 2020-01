Esercitazione di primo soccorso con la Misericordia per il secondo open day dell'istituto Di Marzio - Michetti - FOTO

Secondo open day dell'Istituto Di Marzio - Michetti di Pescara, durante il quale la scuola ha aperto le porte a genitori e ragazzi che dovranno effettuare le iscrizioni agli istituti superiori entro il 31 gennaio prossimo. Durante la giornata, è stata eseguita anche un'esercitazione di primo soccorso da parte di 13 neo diplomati operatori socio sanitari con qualifica Asl assieme alla Misericordia di Pescara.

Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Ascani, aggiungendo che i ragazzi dell'indirizzo ottica e dell'indirizzo igiene dentale hanno anche fornito consulenze e screening gratuiti ai presenti.

In occasione del secondo Open Day, abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione proprio sui vari sbocchi professionali dei due indirizzi Servizi per la Sanità – Arti Ausiliarie Professioni Sanitarie: all’esterno dell’Aula Magna abbiamo installato delle postazioni aperte alle famiglie presenti nell’Istituto per l’open day con i propri ragazzi che, essendo all’ultimo

anno delle scuole medie, devono decidere in quale scuola proseguire i propri studi. In una postazione abbiamo organizzato il front office di odontotecnica dove i presenti hanno potuto beneficiare di una consulenza gratuita sulla corretta igiene e prevenzione dentale

L'esercitazione di primo soccorso si è tenuta in aula magna con i ragazzi che si sono uniti ai volontari della Misericordia e coordinati dal soccorritore ed autista Francesco Bevilacqua, fornendo tutte le informazioni riguardanti le procedure da seguire in caso di emergenza sanitaria per un arresto cardiaco

“Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di mostrare alle famiglie l’elevato livello di preparazione che viene garantito ai nostri ragazzi con una straordinaria formazione teorico-pratica”. Quindi i riflettori si sono accesi sui 13 studenti diplomati lo scorso luglio Operatori Socio-Sanitari che a dicembre hanno conseguito anche la Qualifica di OSS nella Asl di Pescara, un doppio riconoscimento che peraltro permetterà loro anche di lavorare all’estero"

La dirigente ha consegnato ai ragazzi neodiplomati la pergamena di diploma ovvero Francesca Chierico, Rebecca Chiola, Sara Cuoco, Aurora D’Ambrosio, Alessandra De Rosa, Martina Di Fonzo, Federico Di Giulio, Aurora D’Orazio, Letizia Palmucci, Dorothea Piccione, Caterina Santonastaso, Angelika Stepak e Graziana Tardino