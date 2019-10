Al Pronto Soccorso l'esercitazione sul massiccio afflusso dei feriti [FOTO]

Impegnate 11 ambulanze, con 30 volontari a impersonare i feriti in vari gradi di emergenza (verde, giallo, rosso), nonché un paio di vetture e due pulmini come appoggio tecnico. In tutto sono 60 i volontari provenienti dalle associazioni come Anpas, Cri e Misericordia