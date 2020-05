A Penne bar e ristoranti non pagheranno la Tosap fino a ottobre e avranno il raddoppio degli spazi

A Penne bar, ristoranti, paninoteche e gelaterie non pagheranno la Tosap fino a ottobre.

La giunta comunale ha infatti deciso, su proposta dell'assessore al Commercio, Giuseppina Tulli, di esonerare dal pagamento della Tosap (tassaper l'occupazione di spazi e aree pubbliche) le attività di ristorazione, bar, paninoteche, pub e gelaterie nel periodo compreso tra l'1 maggio e il 31 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, allo scopo di rilanciare le attività commerciali del settore, obbligati a rispettare i protocolli di sicurezza, l’amministrazione comunale ha concesso la possibilità di raddoppiare gli spazi a disposizione. Nelle ore serali saranno autorizzate isole pedonali nel centro storico per allestire i tavolini lungo corso Alessandrini e piazza Luca da Penne. Il provvedimento si applica anche alle imprese artigiane operanti nel settore alimentare e alle attività di vendita autorizzate a effettuare il consumo sul posto. Nella stessa delibera è stato previsto un intervento per semplificare le richieste amministrative (autorizzazioni rilasciate in tre giorni).

Nei prossimi giorni, infine, saranno installati i nuovi arredi per l’area di piazza Luca da Penne.