Escort, a Pescara quasi 30mila utenti hanno cercato compagnia online nel 2019: parla l'accompagnatrice Federica

Pescara città in cui i clienti delle escort sono spesso giovani adulti. È quanto emerge dai dati statistici diffusi dal portale di recensioni ed annunci di accompagnatrici "Escort Advisor" che ha snocciolato i numeri relativi al capoluogo ed alla nostra provincia.

A Pescara, infatti, si inverte la tendenza rispetto alla media nazionale delle altre città con quasi un cliente su due delle escort che ha un'età fra i 25 e 34 anni. La percentuale è pari al 46% contro una media nazionale del 28%. Il resto dei clienti ha fra i 35-44 anni per il 29%, e fra i 45-54 anni per il 25%.

Dall'inizio del 2019, il sito ha avuto oltre 27 mila contatti unici da Pescara e provincia. Analizzando invece le statistiche per "l'offerta", ovvero le escort disponibili nel Pescarese, sono: italiane 23%, brasiliane 11%, argentine 10%, russe 7%, colombiane 6%, cubane 6%, venezuelane 5%, rumene 4%, Moldave 4%, spagnole 4% e un totale poi di nazionalità miste tra sud americane, europee, asiatiche. L'età media è fra i 25 e 35 anni. Il costo medio di una prestazione è di 110 euro circa.

E proprio una escort pescarese del sito, Federica, ha raccontato invece la sua esperienza con i clienti in città:

A Pescara lavoro poco con chi ci abita. Lavoro molto di più con quelli che passano per lavoro da fuori, ad esempio coloro che partono da Bologna per raggiungere Bari e fanno tappa a Pescara. I miei amici, i clienti per me sono questo, sono di altri comuni limitrofi alla città. Gira la voce che i pescaresi non vadano con le escort della loro città ma preferiscano rivolgersi a delle “esterne” che arrivano da fuori, in modo tale da non incontrarle quando girano per il centro cittadino con le loro famiglie. Il fatto che io non abbia molti amici di Pescara è in linea con questa tendenza - spiega Federica - I miei clienti spesso sono uomini d’affari dai 35 fino ai 60 anni.

Quando vengono da me, la prima cosa che vogliono è rilassarti totalmente, anche con le coccole e le chiacchiere, non solo con i rapporti sessuali. Capita anche che chiamino donne, per chiedere se disponibile ad incontrare coppie, ma ho sempre detto di no perchè non mi interessa. Addirittura, una volta mi ha chiamato una ragazza di Pescara dicendomi che voleva che io fossi il regalo di compleanno per suo marito!