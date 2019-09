Ernesto Castellaneta nuovo comandante del reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara [FOTO]

Il tenente colonnello Ernesto Castellaneta è il nuovo comandante del reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara.

Castellaneta prende il posto di Luca Tossini che è stato al vertice per circa 6 anni.

Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia che si è svolta nella caserma “Parete” di Pescara alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo delle Fiamme Gialle, Generale Gianluigi D’Alfonso.

Il tenene colonnello Tossini è stato destinato al Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, dove rivestirà l’incarico di comandante del reparto. Castellaneta, 45 anni, originario della provincia di Bari, sposato con 3 figli, proviene dalla Stazione Navale Manovra Taranto. Entrato in Accademia nel 1993, è laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e Scienze Politiche; nel corso della sua carriera ha ricoperto molteplici incarichi operativi, anche esteri, oltre che addestrativi e logistici, e vanta pregresse esperienze di comando in Campania, Puglia, Sardegna e Lazio. Nei giorni scorsi, Tossini unitamente al suo successore, Castellaneta, ha reso il saluto a tutte le massime Autorità della Provincia e del Comune che hanno espresso il loro plauso e ringraziamento alla Guardia di Finanza per il meritorio servizio svolto a vantaggio della comunità pescarese. Nel corso della cerimonia, il generale D’Alfonso ha rivolto a Tossini parole di apprezzamento per il lavoro fatto in favore della collettività e per l’attività svolta per il mantenimento della legalità e per contrastare i reati, specialmente di tipo economico e finanziario. Lo stesso D'Alfonso ha formulato espressioni di auspicio e di buon lavoro al tenente colonnello Castellaneta.